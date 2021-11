Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, B33 - Eine Fahrt, mehrere Anzeigen

Steinach (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde am späten Sonntagabend einem 53-Jährigen zum Verhängnis. Beamte des Polizeireviers Haslach kontrollierten gegen 23.15 Uhr den Autofahrer, der auf der B33 von Schnellingen in Richtung Steinach unterwegs war. Eine Überprüfung ergab, dass der Fiat-Fahrer keinen Führerschein hatte. Im weiteren Verlauf zeigten sich erste Verdachtsmomente auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Ein durchgeführter Urinschnelltest schlug positiv auf Amphetamin an und führte dazu, dass der Anfang-Fünfziger Blut abgeben musste. Dem noch nicht genug, konnten die Ermittler, trotz Vertuschungsversuch am Kennzeichen, feststellen, dass der Fiat nicht mehr zugelassen war. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

