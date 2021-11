Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrraddiebstahl aus Garage

Achern (ots)

Bei einem Fahrraddiebstahl am Wochenende wurden von einem bislang unbekannten Einbrecher aus einer Garage in der Pappelstraße zwei abgeschlossene Fahrräder entwendet. Zwischen Freitag und Sonntagmorgen entwendete der Dieb ein schwarzes Jugendrad der "Marke Bulls", ein schwarzes Damenrad der Marke "Ortler Meran" sowie einen Fahrradhelm. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

