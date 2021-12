Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Elfjähriger angefahren

Am Dienstag rannte ein Bursche in Heidenheim über die Straße.

Kurz vor 8 Uhr stand ein Elfjähriger an der Nördlinger Straße bei der Einmündung zur Härtsfeldstraße. Dort passte er wohl eine Lücke ab, um die Nördlinger Straße zu überqueren. Wie die Polizei berichtete, soll er beim Betreten der Straße den VW einer 58-Jährigen nicht gesehen haben. Obwohl die Frau sofort bremste, fuhr sie den Jungen an. Dabei wurde der Bursche verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Dort wird nun untersucht, wie schwer seine Verletzungen sind. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun den Unfallhergang.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur Fahrzeugführer, sondern auch Fußgänger müssen sich im Straßenverkehr so verhalten, dass es zu keiner Gefahr und keinem Unfall kommt. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

