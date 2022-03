Polizei Mettmann

POL-ME: Mann mit Schusswaffe bedroht - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2203130

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (22. März 2022) wurde ein 46-jähriger Ratinger in einer Parkanlage am Theodor-Volmert-Weg in Ratingen-Lintorf von einem Unbekannten angegriffen und anschließend mit einer Schusswaffe bedroht. Der Ratinger wurde leicht verletzt, der Tatverdächtige floh unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:50 Uhr ging ein 46-Jähriger im sogenannten "Drupnaspark" auf dem Theodor-Volmert-Weg in Lintorf mit seinem Hund spazieren, als ihm ein augenscheinlich alkoholisierter Mann entgegenkam. Als der Mann den Spaziergänger passierte, reagierte dieser - aus bisher ungeklärter Ursache - verbal aggressiv und beleidigte den 46-Jährigen zunächst. Anschließend schlug der Tatverdächtige unvermittelt dem Ratinger mit der Faust in das Gesicht und verletzte ihn hierbei leicht.

Als der Ratinger versuchte, sich zur Wehr zu setzen, zog der Beschuldigte einen waffenähnlichen Gegenstand aus der Tasche und lud diesen laut vernehmbar durch, indem er den Schlitten des Gegenstandes nach hinten zog. Anschließend richtete der Mann die Waffe auf den 46-Jährigen. Nach eigenen Angaben ließ der Täter von ihm ab, als der Geschädigte angab, die Polizei zu informieren und floh fußläufig in Richtung Speestraße.

Der Geschädigte informierte die Polizei, welche den flüchtigen Angreifer trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20-25 Jahre alt - circa 175-180 cm groß - kurze helle Haare - schlanke Figur - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer Trainingsjacke, vermutlich mit hellblauen Streifen und einer dunklen Hose

Ob es sich bei der mitgeführten Waffe tatsächlich um eine Schusswaffe oder einen anderen, waffenähnlichen Gegenstand gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell