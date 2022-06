Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 15. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Unbekannten Reifenstecher zerstört neun Autoreifen

Dienstag, 14.06.2022, gegen 21:45 Uhr

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, gegen 21:45 Uhr, einen bislang unbekannten Täter, der auf dem Parkplatz an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel, am dortigen Hotel- / Kinokomplex herumgeschlichen sein soll und offenbar Reifen verschiedener Autos beschädigt haben soll. Der Unbekannte sei kurze Zeit später in unbekannte Richtung davongegangen. Insgesamt konnten durch die eingesetzte Streife der Polizei drei parkenden Autos mit zusammen neun zerstörten Reifen festgestellt werden. Betroffen waren ein Ford Focus, ein Audi A3 sowie ein Ford Mustang. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 1300 Euro liegen. Beschreibung des Unbekannten: männlich, zirka 170 cm groß, dunkle "wuschelige" Haare, bekleidet mit kurzer schwarzer Hose und einem schwarzen Sporthemd ohne Ärmel mit weißen Streifen. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

