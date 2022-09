Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220919-2: Bus und Porsche stießen zusammen

Kerpen (ots)

Am Montagmorgen (19. September) ist der Fahrer eines Porsches (43) in Kerpen-Brüggen bei einem Zusammenstoß mit einem Bus leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann.

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Bus auf der Heerstraße in Richtung Brüggener Straße. Dort soll er ersten Erkenntnissen zufolge den Bus in den Gegenverkehr und an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei gelenkt haben. Dabei sei ihm der 43-jährige Fahrer des Taycans entgegengekommen, so dass die Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Dabei verletzte sich der 43-Jährige leicht. Im Bus befanden sich während des Unfalls keine Fahrgäste. Der Porsche prallte durch die Kollision gegen eine Hauswand. Sowohl der Bus als auch der Porsche waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

