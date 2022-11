Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 221112 Viersen-Süchteln: Einbrecher in Einfamilienhaus überrascht

Viersen (ots)

Am Samstag überraschte die Bewohnerin eines Einfamilienreihenhauses an der Dompfaffstraße Einbrecher in ihrem Haus. Als sie ihr Haus betrat, hörte sie laute Geräusche aus dem Obergeschoß. Dort stellte sie dann ein geöffnetes Fenster fest. Unbekannte hatten ein Gartentor überklettert, das Vordach erklommen und gelangten dann über ein "auf Kipp" stehendes Fenster in die erste Etage des Hauses. Bei Eintreffen der Bewohnerin flüchteten sie unerkannt ohne Beute. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kripo ermittelt. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /jp (1090)

