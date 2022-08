Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 08.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Tamm auf Höhe einer Tankstelle zu einem Unfall, bei dem ein 34 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 37-jähriger Skoda-Lenker wollte vom Tankstellengelände nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. In Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße war der Verkehr zum Stocken gekommen, da gerade ein Fahrzeuglenker auf das Gelände einfahren wollte. Der 37-jährige Skoda-Fahrer bog hierauf nach links ab. Nahezu zeitgleich überholte der 34 Jahre alter Motorradlenker die Fahrzeugschlange, worauf es zu einem Zusammenstoß zwischen Skoda- und Motorradfahrer kam. Der Zweiradfahrer konnte seine Husqvarna noch abfangen, wurde aber durch den Zusammenstoß mit dem Skoda verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro.

