Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Pedelec-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 79 Jahre alter Pedelec-Lenker, der am Dienstag gegen 11.20 Uhr in der Schillerstraße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt wurde. Der Senior befuhr die Hoferstraße in Fahrtrichtung Schillerstraße. Er war auf dem eingezeichneten Radfahrstreifen unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhof- und der Uhlandstraße kam ihm ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer entgegen der Fahrtrichtung entgegen. Die beiden Männer stießen nahezu frontal zusammen und der 79-Jährige stürzte. Der Senior, der einen Helm getragen hatte, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell