POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter in der Straße "Am Forchenwald" in Ensingen eine Sachbeschädigung. Der Unbekannte schlug Löcher in eine Außen-Whirlpool auf einem bebauten Grundstück. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. ...

mehr