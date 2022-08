Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Whirlpool beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter in der Straße "Am Forchenwald" in Ensingen eine Sachbeschädigung. Der Unbekannte schlug Löcher in eine Außen-Whirlpool auf einem bebauten Grundstück. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen und bittet diese sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell