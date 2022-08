Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter Zutritt in eine Gaststätte in der Lange Straße in Kornwestheim. Vermutlich löste er hierbei eine Alarmanlage aus, worauf ein im Objekt wohnhafter Mann aufmerksam wurde. Dieser konnte noch erkennen, dass eine männliche Person über ein Fenster die Flucht ergriff. Die Polizeireviere Kornwestheim und Ludwigsburg führten unterstützt durch einen Polizeihubschrauber Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen durch. Letztlich konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell