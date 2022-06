LPI-SHL: Hochwertige Technik entwendet

Suhl (ots) - Unbekannte Täter machten sich an einem Citroen zu schaffen, der "Am Bahnhof" in Suhl auf einem Parkplatz abgestellt war. Die Täter öffneten das Fahrzeug indem sie vermutlich auf den Schließmechanismus einwirkten und entwendeten ein darin befindliches Ladekabel. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Täter schlugen in der Zeit vom 10.06.2022 bis Montag zu. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0). ...

