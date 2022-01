Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall macht kurzweilige Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich

B 281/ Könitz (ots)

Am Sonntagabend machte ein Verkehrsunfall eine zeitweise Vollsperrung der Bundesstraße 281 in Höhe Könitz erforderlich. Es stellte sich heraus, dass zwei Verkehrsteilnehmer hinter einem Winterdienst-Fahrzeug die Bundesstraße von Pößneck kommend in Richtung Saalfeld befuhren. Auf Höhe der Einmündung nach Könitz verlangsamte das Winterdienst-Fahrzeuge seine Geschwindigkeit um zu Wenden, sodass der hinterherfahrende PKW verkehrsbedingt abbremste. Der weitere, dahinterfahrende 74-jährige Verkehrsteilnehmer bemerkte das Manöver der Vorausfahrenden jedoch nicht und fuhr infolge Unachtsamkeit auf. Durch die Kollision wurde sowohl ein Insasse des vorausfahrenden PKW als auch des Verursacherfahrzeugs leicht verletzt - der 74-Jährige Fahrer muss sich aufgrunddessen verantworten. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung der beschädigten Fahrzeuge wurde die Fahrbahn kurzweilig vollständig gesperrt, später wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet

