Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Aufbruch von Zigarettenautomat gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Am Sonntagmorgen teilten Passanten einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten am Bahnhof Bad Blankenburgs mit. Der oder die unbekannten Täter hatten im bislang nicht genau eingrenzbaren Tatzeitraum den Automaten offensichtlich aufgehebelt und Zigaretten sowie Bargeld (genauer Schaden bislang nicht bezifferbar) entwendet. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell