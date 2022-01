Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen und Platzverweis nach körperlicher Auseinandersetzung

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Rudolstädter Gaststätte. Zwei zwischenzeitlich Beschuldigte ( 20 und 57 Jahre alt, männlich, deutsch), pöbelten in Folge offensichtlichen Alkoholgenusses in der Lokalität in der Freiligrathstraße und gerieten schließlich aufgrunddessen mit einem 52-Jährigen aneinander. Einer der Beschuldigten verletzte den 52-Jährigen schließlich, indem er ihm eine Kopfnuss gab. Zudem kamen die beiden Alkoholisierten der Aufforderung des Inhabers, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nach, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Bei Eintreffen der Beamten zeigten der 20- sowie der 57-Jährige sich renitent und aggressiv und beleidigten die Polizisten. Nach erfolgter Anzeigenerstattung aufgrund von Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch erhielten die Beschuldigten einen Platzverweis.

