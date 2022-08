Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich innerhalb der vergangenen zwölf Tage brachen bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster im Untergeschoss auf und durchsuchten anschließend alle drei vorhandenen Stockwerke. Hierbei wurde eine weitere Tür mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Die Tat wurde am Montag gegen 19.00 Uhr entdeckt. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Täter Beute machen konnten. Auch der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

