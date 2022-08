Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Zeugen nach Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16:45 Uhr auf der Landesstraße 1136 / Hirschlander Straße bei Leonberg-Höfingen ereignete. Eine 20-Jährige war mit ihrem Smart aus Höfingen kommend in Fahrtrichtung Ditzingen-Hirschlanden unterwegs. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve setzte sie zum Überholen eines bislang noch unbekannten Pkw an. Ein ihr entgegenkommender 51-jähriger Audi-Lenker musste in der Folge stark abbremsen, um einen frontalen Zusammenstoß mit dem Smart zu verhindern. Ein hinter dem Audi fahrender 38-Jähriger auf einem Motorrad konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr daher auf den Audi auf. Die Smart-Lenkerin wechselte nach abgeschlossenem Überholvorgang wieder auf ihre Fahrspur und setzte ihre Fahrt in Richtung Ditzingen unbeirrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Smart und informierte die Polizei über den Standort, so dass die 20-Jährige schließlich von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt werden konnte. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Motorrad sowie an dem Audi beläuft sich auf jeweils etwa 10.000 Euro. Die Landesstraße 1136 musste zur Unfallaufnahme bis gegen 18:30 Uhr voll gesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen und insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des vom Smart überholten Fahrzeugs, sich unter Tel. 0711 6869-0 zu melden.

