Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Unfallserie nach medizinischem Notfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Feld der Verwüstung hinterließ ein 83-jähriger Autofahrer, der am Sonntag gegen 18:30 Uhr mit seinem Ford in Ludwigsburg-Oßweil unterwegs war. Der Senior befuhr die August-Lämmle-Straße, von wo aus er nach rechts in die Westfalenstraße abbog und dabei einem 18-jährigen Fahrradfahrer auf der Westfalenstraße die Vorfahrt nahm. Da dem 18-Jährigen die Fahrweise des Ford-Lenkers komisch vorkam, fuhr er dem 83-Jährigen nach und konnte das weitere Unfallgeschehen verfolgen. Der 83-Jährige bog von der Westfalenstraße nach links in die Poppenweiler Straße ein, wo er zunächst einen geparkten Skoda am Außenspiegel streifte. Im weiteren Verlauf blieb er an einem parkenden VW Passat hängen, beschädigte diesen über die komplette Fahrzeuglänge und schob ihn zudem auf einen davor stehenden VW Crafter. Der Rentner setzte sein Fahrt über die Bäderwiesen in die Wiesenstraße fort, wo er einen geparkten VW Up! am Außenspiegel und einen Mercedes an der Stoßstange beschädigte. Wenige Meter weiter kam der Ford schließlich in der Wiesenstraße stark beschädigt zum stehen. Bei dem 83-jährigen Autofahrer wurden Anzeichen auf einen medizinischen Notfall festgestellt, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Ford war durch die vorangegangenen Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

