Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mallorca Total Sommer Festival - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag fand auf dem Festplatz am Flugfeld in Böblingen das Mallorca Total Sommer Festival statt, das von mehr als 4.000 Feiernden besucht wurde. Von den Einsatzkräften des Polizeireviers Böblingen wurde die Veranstaltung als überwiegend friedlich und fröhlich beschrieben. Trotzdem registrierte die Polizei mehrere Straftaten. Ein Handy wurde gestohlen. Ein 34 Jahre alter Mann, der einem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Dies führte dazu, dass er mehrere Beamte und Beamtinnen noch auf dem Festplatz, im Streifenwagen und später beim Polizeirevier beleidigte. Ein 21-Jähriger und ein 26 Jahre alter Mann wurden auf dem Festivalgelände von bislang unbekannten Tätern ins Gesicht geschlagen. Und eine 21 Jahre alte Frau stürzte in einen Versorgungsschacht. Bislang unbekannte Täter hatten den Schachtdeckel zuvor ausgehoben und zur Seite gelegt. Die Frau übersah das Loch im Boden und fiel hinein. Sie erlitt leichte Verletzungen. Eine bislang Unbekannte sprach hierauf die 22-jährige Begleiterin der Verletzten an. Vermutlich kann diese unbekannte Zeugin Angaben zu den Tätern machen. Insbesondere sie, jedoch auch alle anderen Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen, das wegen Körperverletzungen ermittelt, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell