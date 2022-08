Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Samstag gegen 20.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen einen Unfall beobachtet haben. Ein 20 Jahre alter Radfahrer wollte die Bahnhofsstraße kurz nach dem Kreisverkehr mit der Arnold-Jäger-Straße, in Fahrtrichtung Bietigheim, überqueren. Hierzu nutzte er den vorhandenen Fahrradweg. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker, mit einem silbernen oder grauen Fahrzeug, fuhr aus dem Kreisverkehr heraus und übersah den Radler hierbei vermutlich. Der PKW stieß gegen das Hinterrad. Der 20-Jährige konnte einen Sturz verhindern. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt in Richtung des Bahnhofs fort. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

