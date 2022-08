POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht in der Breslauer Straße

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag kam es auf einem Gartengrundstück in Verlängerung der Weinbergstraße in Spielberg zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 03.15 Uhr Stroh, das am Boden um Beerensträucher herum ausgelegt war, in Brand. Es brannte eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern, auf der etwa 100 Sträucher angepflanzt worden waren. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim befand ...

mehr