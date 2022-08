Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Spielberg: Brand auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag kam es auf einem Gartengrundstück in Verlängerung der Weinbergstraße in Spielberg zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 03.15 Uhr Stroh, das am Boden um Beerensträucher herum ausgelegt war, in Brand. Es brannte eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern, auf der etwa 100 Sträucher angepflanzt worden waren. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim befand sich mit 32 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Eine Brandwache wurde eingerichtet. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Insofern aber alle Sträucher dem Feuer zum Opfer fielen, dürfte ein vierstelliger Sachschaden entstanden sein. Vermutlich dürfte fahrlässige Brandstiftung als Ursache in Frage kommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 947-0, mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

