Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht geklärt

Ludwigshafen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Verkehrsunfallflucht in der Eichendorffstraße in 67065 Ludwigshafen am Rhein geklärt werden, welche sich am frühen Samstagabend, 04.12.021, 18:15 Uhr ereignete. Die 43-jährige Zeugin konnte den Wendevorgang eines Transporters beobachten, der in Folge dessen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW touchiert. Die Zeugin machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, weshalb der Beifahrer den offensichtlichen Schaden am geparkten PKW eines Anwohners begutachtete. Dieser stieg jedoch unmittelbar danach wieder in den Transporter, woraufhin der bis dato unbekannte Fahrer sich unerlaubt entfernte. Anhand dem Kennzeichen des Transporters konnte dessen 48-jährige Fahrer aus Ludwigshafen ermittelt, die Fahrereigenschaft bestätigt und an dessen Transporter ein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

