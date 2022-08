Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Exhibitionist bedrängt 37-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag gegen 21:00 Uhr auf einem Feldweg im Bereich der Danziger Straße in Ditzingen als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Der Unbekannte soll eine 37-jährige Spaziergängerin verfolgt und mehrfach angesprochen haben. Nachdem die Frau ihm deutlich gemacht habe, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte, habe der Mann direkt vor ihr seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert. Anschließend sei er auf demselben Weg wie die 37-Jährige in Richtung Ditzingen zurückgelaufen. Es soll sich um einen etwa 25 bis 30-jährigen Mann mit dunkler Hautfarbe, kurzen schwarzen Haaren und einer Körpergröße ungefähr 170 bis 175 cm gehandelt haben. Weiterhin soll er mit einem auffallend gelben oder grünen T-Shirt sowie einer langen schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell