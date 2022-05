Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Reichenau, Lkr. Konstanz) Taschendiebe unterwegs (27.05.2022)

Konstanz/Reichenau (ots)

Gleich dreimal haben unbekannte Taschendiebe am Freitag in verschiedenen Restaurants in Konstanz und auf der Reichenau zugeschlagen. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr stahlen Diebe in einem Restaurant auf der Hermannus-Contractus-Straße auf der Reichenau aus einem über einer Stuhllehne hängenden Rucksack eines 46 Jahre alten Mannes ein i-phone und einen Gelbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld. Gegen 22 Uhr klauten Unbekannte in einem Restaurant auf der Bodanstraße aus einer Handtasche einer 28-Jährigen ebenfalls ein Handy und einen Geldbeutel. Zum bislang dritten bekannt gewordenen Taschendiebstahl kam es im Zeitraum von 22 Uhr bis 22.30 Uhr in einer Lokalität auf der Konzilstraße. Dort stahlen die Täter einem 73-jährigen Mann gleich die ganze Handtasche samt Inhalt.

Die Polizei rät, Taschen und Rucksäcke mit Wertsachen darin nie unbeaufsichtigt zu lassen. Tipps, um sich gegen Taschendiebe zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei und unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell