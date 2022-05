Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gebäude aufgrund Einsturzgefahr evakuiert (28.05.2022)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind in der Kreuzlinger Straße zwei Gebäudeteile aufgrund Einsturzgefahr evakuiert worden. Zwei Querbalken einer seit mehreren Jahren durch Baumstämme gestützten Baulücke brachen wegen eines Pilzbefalls ab. Da in der Folge ein Einsturz der angrenzenden Gebäudeteile nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden diese durch Feuerwehr und Polizei vorsorglich evakuiert und die Bewohner vorübergehend anderweitig untergebracht. Eine weitere Begutachtung durch das zuständige Bauamt soll zeitnah erfolgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell