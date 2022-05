Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (27.05.2022)

Welschingen (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich beim einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 191 zwischen Engen-Welschingen und Singen verletzt. Ein 55 Jahre alter Mann war gegen 14.45 Uhr mit einer Yamaha auf der L 191 von Welschingen in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes "Christophorus" verlangsamten die vor dem Motorrad fahren Fahrzeuge aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen ihre Geschwindigkeit. Der Biker bremste ebenfalls, jedoch so stark, dass das Vorderrad blockierte, das Motorrad umkippte und mitsamt Fahrer gegen ein davor fahrendes Auto rutschte. Der 55-Jährige verletzte sich dabei und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Die Straßenmeisterei Welschingen streute die Fahrbahn ab und kümmerte sich um eine anschließende Reinigung, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell