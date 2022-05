Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - Unfall am Bahnhofplatz - Zeugen gesucht (27.05.2022)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000,- EUR ist es am Freitag um 16.57 Uhr am Bahnhofplatz in Radolfzell zwischen einem 62-jährigen Suzuki-Fahrer und einem 28 Jahre alten Fiat-Fahrer gekommen. Nach dem bisherigen Stand fuhr der 62-Jährige auf dem Bahnhofplatz in Richtung Kapuzinerweg. Um dort zu parken, wendete er sein Fahrzeug. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem in dieselbe Richtung fahrenden 28-Jährigen. Da die beiden Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum genauen Unfallhergang und damit einhergehend gegenseitige Vorwürfe machten, bittet die Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 07733/99600 zu melden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell