Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein

Lkr. Konstanz) 65-jährige Radfahrerin verletzt sich bei einem Sturz schwer (27.05.2022)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, ist eine 65-jährige Radfahrerin in der Rheinhalde schwer verletzt worden. Die Frau fuhr auf der abschüssigen Rheinhalde in Richtung Gailingen entlang. An einem baustellenbedingten Versatz auf der Teerdecke der Straße stürzte die 65-Jährige ohne Fremdeinwirkung. Durch den Fall verletzte sich die Radlerin trotz eines getragenen Fahrradhelms schwer. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

