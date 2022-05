Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wahlwies, Lkr. Konstanz) Freilaufender Hund bringt Radfahrer zu Fall -Polizei sucht Zeugen (27.05.2022)

Wahlwies (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, ist es auf der Leonhardstraße aufgrund zweier freilaufender Hunde zu einem Unfall gekommen. Ein 10-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Leonhardstraße in Richtung Bahnübergang. Auf Höhe des dortigen Autohauses kamen aus einem Verbindungsweg zwei nicht angeleinte Hunde herausgelaufen. Einer der Hunde lief auf den Gehweg, so dass das Kind eine Vollbremsung machen musste und in der Folge auf die Fahrbahn der Leonhardstraße stürzte. Dabei verletzte sich der Junge. Zeitgleich rannte der zweite Hund auf die Straße, so dass ein Autofahrer ebenfalls stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden. In der Folge kam der Hundehalter hinzu, leinte seine Hunde an und lief davon ohne sich weiter zu kümmern. Bei den Hunden soll es sich um einen Golden Retriever und einen etwas kleineren Hund gehandelt haben. Zum Besitzer der Hunde liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 20 Jahre alt, 165-170 Zentimeter groß, schlank, muskulös, blaues Hemd, schwarze Jogginghose, weiß/blaue Basecap. Die Polizei bittet nun sowohl den Autofahrer, der dem einen Hund ausweichen musste, als auch den Hundehalter und Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Hundehalter geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

