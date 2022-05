Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Fahrzeuge gestreift und geflüchtet (26./27.05.2022)

Hüfingen (ots)

Ein Fall der Unfallflucht hat sich in der Zeit von Donnerstag, 13.00 Uhr, bis Freitag, 10.10 Uhr, in der Donaueschinger Straße in Hüfingen ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Donaueschinger Straße in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der Gebäude Nr. 11 und 13 streifte er jeweils die linken Außenspiegel eines dort abgestellten Mercedes Benz und eines geparkten Seat. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000,- EUR zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell