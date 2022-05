POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Kellerabteil - E-Bike gestohlen (25./29.05.2022)

Hüfingen (ots) - Ein Fall der Unfallflucht hat sich in der Zeit von Donnerstag, 13.00 Uhr, bis Freitag, 10.10 Uhr, in der Donaueschinger Straße in Hüfingen ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Donaueschinger Straße in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der Gebäude Nr. 11 und 13 streifte ...

mehr