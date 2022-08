Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pedelec entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein unverschlossenes Pedelec im Wert von 4.200 Euro fiel unbekannten Dieben am vergangenen Sonntag zwischen 22:50 Uhr und 23:25 Uhr in der Karlstraße in Ludwigsburg in die Hände. Der Besitzer stellte das Fahrrad am Rande eines Basketballplatzes ab, um mit einem Freund Basketball zu spielen. Die unbekannten Täter nutzten die Ablenkung des Besitzers aus und entwendeten das Pedelec.

