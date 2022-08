Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Bäckereifiliale

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen um kurz nach 01:00 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die elektrische Schiebetür einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort entnahm er eine vierstellige Bargeldsumme aus zwei Kassen und einer Schublade und machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Sachschaden an der Schiebetür beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell