Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Brand in Dachstuhl

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Feuer in Süßen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Kolpingweg aus. In dem Mehrfamilienhaus brannte der Dachstuhl und eine Photovoltaikanlage. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen dürfte könnte ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage ursächlich für den Brand gewesen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in einer Dachwohnung 15 Marihuana Pflanzen und etwa 150 Gramm Marihuana. Das wurde sichergestellt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an dem Gebäude wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1485461

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell