Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ladendieb wird renitent

Am Dienstag drohte ein Ladendieb Zeugen in Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr befand sich der 23-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Biberacher Straße. An der Kasse wollte eine Zeugin seinen geschlossenen Rucksack kontrollieren. Dieser weigerte sich, diesen zu öffnen. Stattdessen schnappte er sich eine im Kassenbereich stehende Getränkedose und flüchtete aus dem Geschäft. Vor dem Geschäft versuchte eine Zeugin ihn aufzuhalten. Er drohte mit der Faust und stieß mit dem Fahrrad gegen ihr Schienbein. Weitere Zeugen kamen hinzu und halfen der Angestellten. Schließlich flüchtete der 23-Jährige. Die Getränkedose blieb zurück. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fand die Polizei noch etwa ein Gramm Marihuana. Er sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

