POL-UL: (HDH) Dischingen - Zeugen gesucht

Am Dienstag bremste ein Autofahrer Radfahrer bei Dischingen aus. Ein Radler stürzte.

Gegen 19.15 Uhr fuhr eine Gruppe Rennradfahrer von Dischingen in Richtung Ballmertshofen. Von hinten näherte sich ein Renault Fahrer. Der hupte die Radler wohl zunächst an und überholte diese in einer langezogenen unübersichtlichen Rechtskurve. Da Gegenverkehr kam, zog er nach rechts und bremste. Dabei streifte er den vordersten Rennradler. Zu einem Schaden kam es nicht. Im Anschluss machte der Renault Fahrer eine Vollbremsung bis zum Stillstand. Ein 54-jähriger Radler prallte in das Heck des Autos und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher beschleunigte sein Auto und fuhr weg. Der Schaden an dem Pinarello Rennrad beträgt etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges als Zeugen.

