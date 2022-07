Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Scheune brennt nieder

Aus bislang unbekannter Ursache geht eine Scheune in Flammen auf. Der Schaden beträgt über 1 Mio. Euro.

Ulm (ots)

Am Dienstag gegen 17.25 Uhr rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zum Hofgut Oberschelklingen aus. Anwohner hatten mitgeteilt, dass eine Scheue brennt. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine ca. 50 m lange und 20 m breite Scheune bereits in Vollbrand. Über 300 darin gelagerte Strohballen und darin abgestellte landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Auch ca. 500 Strohballen, die außen an der Scheune aufgestapelt waren, gingen in Flammen auf. Die Scheune brannte vollständig nieder. Die auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage wurde ebenfalls vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden 1 - 1,5 Mio. Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hin. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Die Feuerwehren aus Schelklingen, Ehingen und Blaubeuren waren mit ca. 120 Mann vor Ort.

