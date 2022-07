Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zu schnell angefahren

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr stand eine 66-Jährige mit ihrem Opel an der Ampelanlage B19 / L1082. Vor ihr stand eine 54-jährige VW-Fahrerin. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr die 66-Jährige zügig los. So zügig, dass sie dem VW in das Heck fuhr. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

