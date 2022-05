Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Leichtkraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt (18.05.2022)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Ein Leichtkraftradfahrer hat bei einem Unfall auf der Schloßstraße am Mittwochmorgen leicht Verletzungen erlitten. Ein 17-Jähriger fuhr mit seiner Yamaha auf der Schloßstraße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung zur Straße "Im Rohmen" fuhr der junge Biker in das Heck eines vor ihm abbremsenden Kias einer 74 Jahre alten Frau die blinkte und nach links abbog. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Leichtkraftrad in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell