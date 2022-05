Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen und Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrüger haben als "Falscher Polizist" und mit "WhatsApp" Betrugsmasche Erfolg (16/17.05.2022)

Donaueschingen und Furtwangen (ots)

Ein "Falscher Polizeibeamter" hat am Montag eine 74-jährige Frau aus Donaueschingen abgezockt. Mit den üblichen Behauptungen, dass Einbrecher in ihrer Nachbarschaft unterwegs sind und deshalb ihr Guthaben geschützt werden müsse, verwickelte der Anrufer die Frau in ein Gespräch. Dabei trat er so überzeugend auf, dass es ihm gelang, die Frau zum Abheben eines vierstelligen Geldbetrags bei Ihrer Bank zu verleiten. Ein zweiter Ganove holte das Geld an der Haustüre ab und überredete die arglose Seniorin noch, ihre EC-Karte samt PIN herauszugeben. Dass sie das Opfer von perfiden Betrügern wurde, bemerkte die Frau zu spät.

Am Dienstag gelang es Betrügern, mit der "WhatsApp" Masche bei einer 63-jährigen aus Furtwangen zum Erfolg zu kommen. Auch hier gingen die Ganoven nach bekanntem Muster vor. Mit überzeugenden Textnachrichten gaukelten sie der Angeschriebenen vor, dass sich hinter der Nachricht eine Familienangehörige verbirgt, die dringend Geld benötige. So getäuscht überwies die Frau einen vierstelligen Geldbetrag auf das Konto des Betrügers.

Obwohl nicht neu und obwohl immer wieder davor gewarnt wird, gelingt es Betrügerbanden dennoch, mit diesen und ähnlichen Betrugsmaschen zum Erfolg zu kommen. Wie die Betrüger dabei vorgehen und wie man sich davor schützen kann, informiert die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell