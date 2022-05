Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizeieinsatz nach Bedrohung.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.05.2022) erhielt die Polizei mehrere Notrufe, da zwei Männer in der Bruchstraße stritten und einer sein Gegenüber mit einem Krummdolch bedrohte. Umgehend fuhren die polizeilichen Einsatzkräfte zum Tatort und konnten den bewaffneten Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe dazu bringen, sein Messer abzulegen. Dann ließ er sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen und begab sich anschließend freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung. Verletzt wurde niemand. Warum die beiden einander bekannten 47-jährigen Detmolder in Streit gerieten, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

