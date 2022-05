Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zahlreiche Werkzeuge aus Keller gestohlen

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.05.2022 - 04.05.2022) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Felix-Fechenbach-Straße. Die Unbekannten gelangten in den verschlossenen Kellerraum eines Anwohners und erbeuteten diverse Werkzeuge der Marke Makita in einem Gesamtwert von etwa 1050 EUR. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

