Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei führte Geschwindigkeitskontrolle im Wohngebiet Bramkamp durch

Ratzeburg (ots)

11. März 2022 | Kreis Stormarn - 09.03.2022 - Ammersbek

Am 09.03.2022 führten die Beamten der Polizeistationen Bargteheide und Ammersbek eine Geschwindigkeitskontrolle im Bramkampredder, in einer Tempo 30 Zone, in Ammersbek durch.

In der Zeit von 07.10 Uhr bis 08.35 Uhr wurden ca. 75 Fahrzeuge auf ihre gefahrene Geschwindigkeit überprüft, von denen 23 zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war ein 56-jähriger Fahrer aus Ammersbek, der die erlaubten 30 km/h um 24 km/h überschritt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 115 Euro und 1 Punkt in Flensburg. Acht Geschwindigkeitsverstöße wurden in Höhe eines Einmündungsbereiches festgestellt, in welchem die Vorfahrtsregelung "rechts-vor-links" gilt. Glücklicherweise kam es dadurch nicht zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Ein Autofahrer stieg in sein Fahrzeug ohne zuvor seine Scheiben ausreichend freigekratzt zu haben. Er erhielt ein Verwarngeld aufgrund der eingeschränkten Sicht.

Die Beamten kündigen weitere Kontrollen an, um den doch hohen Zahlen an Verkehrsverstößen entgegenzuwirken.

