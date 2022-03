Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vom Einstieg nach Einbruch abgesehen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

11. März 2022 | Kreis Stormarn - 10.03.2022 - Ahrensburg

Am 10.03.2022, gegen 20.00 Uhr kam es im Tönningweg in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die unbekannten Täter versuchten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung einzudringen. Da diverse Gegenstände nach der Öffnung des Fensters im Inneren zu Boden fielen und Krach verursachten, ließ man vom Eindringen in die Räumlichkeiten ab. So wurde auch der Wohnungsinhaber auf den versuchten Einbruch aufmerksam und informierte umgehend die Polizei über Notruf.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, die Beobachtungen zur Tatzeit im Tönningweg gemacht haben sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell