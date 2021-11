Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.11.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Rind vom Schlachter geflohen

Am Freitagmorgen musste ein Rind, nachdem es vom Schlachthof geflohen war, erlegt werden. Das Tier hatte sich kurz nach 9 Uhr beim Schlachthof in Creglingen losgerissen und flüchtete daraufhin in einen nahegelegenen Wald. Nach mehreren erfolglosen Versuchen das Tier einzufangen und da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es auf die angrenzende Landesstraße gelangt, wurde es mit zwei Schüssen durch die alarmierte Polizei erlegt.

