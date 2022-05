Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ein Täter nach Automatenaufbruch gestellt - Zwei Unbekannte weiter flüchtig

Lippe (ots)

Am Donnerstag (05.05.2022) brachen mehrere Täter in den frühen Morgenstunden gegen 03:15 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Bexterner Straße auf und erbeuteten den Inhalt. Ein Großaufgebot der Polizei samt Diensthundeführer und Polizeihubschrauber fahndeten nach den Tätern. Ein 27-jähriger Mann und zwei unbekannte Personen versteckten sich auf einem nahegelegenen Feld. Bei Erblicken der Polizei sprangen diese auf und flüchteten. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Den beiden Unbekannten gelang die Flucht. Das Diebesgut konnte im Nahbereich durch die Polizei aufgefunden werden. Zu der Höhe des Schadens kann noch nichts gesagt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter 05231/6090 entgegen.

