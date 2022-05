Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Verkehrsunfall auf der Hauptstraße

Lippe (ots)

Auf der Hauptstraße zwischen den Gemeinden Leopoldshöhe und Asemissen kam es am Dienstag (03.05.2022) gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die beiden Fahrzeuge fuhren entlang der Hauptstraße in Fahrtrichtung Asemissen. In Höhe der Einmündung zur Dorfstraße blinkte die 22-jährige Unfallverursacherin aus Leopoldshöhe nach links und fuhr auf die dortige Linksabbiegespur. Während der 28-jährige Fahrer des anderen Pkw rechts an der 22-Jährigen vorbeifuhr, zog diese unvermittelt nach rechts und wechselte auf die Fahrspur des 28-Jährigen Herforder. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Beide Fahrzeugführer und zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

