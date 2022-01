Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermisste 17-Jährige im Wald entdeckt

Neu Kaliß (ots)

Die Suche nach einer vermissten 17-Jährigen war am Samstag in Neu Kaliß erfolgreich. Die Jugendliche war am Samstagnachmittag plötzlich verschwunden, worauf die Polizei informiert wurde. Die Polizei kam anschließend mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund zum Einsatz. Auch Freunde und Familienangehörige beteiligten sich an der Suche, die am späten Samstagabend erfolgreich verlief. Die 17-Jährige wurde an einem Waldrand auf einer Jagdkanzel entdeckt. Sie ist anschließend aufgrund ihres Zustandes in ein Krankenhaus gebracht worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell